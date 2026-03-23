POL-ST: Lotte, Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Von Auto angefahren
Lotte (ots)
Am Samstag (21.03.) ist es gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße gekommen. Ein 64-jähriger Mann aus Lotte fuhr in einem BMW auf der Bergstraße in Richtung Büren. Nach ersten Erkenntnissen trat ein 85-jähriger Fußgänger kurz vor dem Ortseingang auf die Straße, um diese zu überqueren. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision mit dem 85-jährigen aus Lotte aber nicht verhindern. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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