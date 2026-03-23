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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Motorradfahrer schwer verletzt, Kradfahrer stürzt

Rheine (ots)

Am Sonntag (22.03.) ist es auf der Hansaallee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 35-jähriger Rheinenser schwer verletzt hat. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Hansaallee in Richtung Lingener Damm. In Höhe der Paulstraße schaltete die dortige Ampel für ihn auf Rot. Der Motorradfahrer bremste und kam dabei nach ersten Erkenntnissen zu Fall. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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