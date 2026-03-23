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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kupferrohr entwendet, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben an der Prinzenstraße, Ecke Flaßkamp, ein Kupferfallrohr an einer Doppelhaushälfte entwendet. Die Täter haben das Rohr, das sich an der Hausfront befand, in der Zeit von Samstag (21.03.), 18.15 Uhr bis Sonntag (22.03.), 11.00 Uhr abmontiert. An der zweiten Hausfront der Doppelhaushälfte versuchten die Unbekannten das Kupferfallrohr an der Hausfront abzumontieren. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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