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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrer schwer verletzt, Fahrrad touchiert Pkw-Anhänger

Emsdetten (ots)

Am Samstag (21.03.) ist es auf der Straße Im Hagenkamp zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 63-jähriger Emsdettener schwer verletzt wurde. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Pedelec gegen 17.55 Uhr in Richtung Nordring. In Höhe mit der Einmündung Brede wurde er von einem Mercedes-Benz, der einen Anhänger zog, überholt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Emsdettener, nachdem der Pkw ihn überholt hatte, an parkenden Autos vorbeifahren. Dabei touchierte der 63-Jährige den Anhänger und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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