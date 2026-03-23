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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Werkzeuge und Maschinen entwendet, Diebstahl von Firmengelände

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (20.03.), 18.00 Uhr und Samstag (21.03.), 07.30 Uhr Zugang zu einem Firmengelände an der Gildestraße verschafft. Die Firma liegt in der Nähe zur Straße Alstedder Grenze. Die Täter öffneten gewaltsam ein Zaunelement und gelangten so auf das Gelände. Nach ersten Ermittlungen öffneten sie dort gewaltsam die Tür zu einer Werkstatt. Aus dieser entwendeten sie diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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