Polizei Steinfurt

POL-ST: Straßensperrung Ibbenbüren Osnabrücker Straße in Höhe der Brücke "An der Reichsbahn"

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 19.03.2026, 14:35 Uhr beschädigte in Ibbenbüren an der Osnabrücker Straße, ein Kranausleger eines LKW eine Hauptwasserleitung. Der 59-jährige Fahrzeugführer aus Ennigerloh verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Wasserleitung ist unterhalb der Brücke in Höhe der Straße "An der Reichsbahn" befestigt. Aufgrund von Reparaturarbeiten ist die Osnabrücker Straße ab sofort für beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Umleitungen ab der Bahnhofskreuzung Osnabrücker Straße / Heldermannstraße / Wilhelmstraße und in der Gegenrichtung ab der Einmündung Osnabrücker Straße / An der Reichsbahn werden ausgeschildert. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, insbesondere in den Früh- und Abendstunden, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Es wird gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Sperrung wird vermutlich bis einschließlich Montag, 23.03.26, andauern.

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