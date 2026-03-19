Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Postkasten gesprengt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

An der Hopstener Straße ist in Höhe der Hausnummer 32 in der Nacht von Dienstag (17.03.) auf Mittwoch (18.03.) ein Postkasten gesprengt worden. Gegen 04.00 Uhr hat eine Zeugin einen lauten Knall wahrgenommen, konnte diesen aber nicht zuordnen. Am Mittwochmorgen konnte der beschädigte Postkasten festgestellt werden. Auf dem Bürgersteig liegende Briefe wurden sichergestellt und an die Deutsche Post übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/928-4215 entgegen.

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