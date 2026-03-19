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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wegekapelle, Täter versuchen Opferstock aufzubrechen

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (17.03.), 22.15 Uhr und Mittwoch (18.03.), 07.30 Uhr sind Unbekannte in die Dumter Wegekapelle eingestiegen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Tür der Kapelle, die an der Straße Dumte liegt. Im Inneren wurde die Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Weiterhin versuchten die Täter den Opferstock aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden liegt geschätzt bei etwa 600 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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