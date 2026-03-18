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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auto und Kennzeichen entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Gildestraße vom Gelände eines Autohauses einen Renault Traffic Combi Ph2 entwendet.

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz des Autohauses abgestellt. Von dort entwendeten die Täter den Renault in der Zeit zwischen Montag (16.03.), 20.00 Uhr und Dienstag (17.03.), 07.00 Uhr. Der Wagen hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Außerdem entwendeten die Täter von einem anderen Fahrzeug, das sich auf dem Gelände befand, die amtlichen Kennzeichen ST-AH 139.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist oder die wissen, wo sich das Fahrzeug beziehungsweise die Kennzeichen befinden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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