Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Radlader entwendet

Saerbeck (ots)

Von einer Baustelle an der Ibbenbürener Straße haben Unbekannte zwischen Freitag (13.03.), 13.15 Uhr und Dienstag (17.03.), 07.30 Uhr einen roten Radlader entwendet.

Die Baustelle befindet sich in Höhe der Hausnummer 41. Der Radlader mit Palettengabel war dort abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug entwendet haben, ist unklar. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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