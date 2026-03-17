Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Auto, Auf der Osnabrücker Straße

Rheine (ots)

Am Montag (16.03.) ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der Osnabrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 170, ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 61-jährige Frau aus Rheine ist nach ersten Ermittlungen mit ihrem roten Kleinwagen die Osnabrücker Straße stadtauswärts gefahren. Zeitgleich war eine 55 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Rheine, mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Osnabrücker Straße in gleiche Richtung unterwegs. Die Autofahrerin beabsichtigte in Höhe der dortigen Schule nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin auf dem Radweg. Die 55-Jährige wurde schwer verletzt und ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Der entstandene Sachschaden wird zurzeit auf etwa 600 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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