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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Büroräume, Keine Beute

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (15.03.), 21.10 Uhr und Montag (16.03.), 11.00 Uhr in Büroräume an der Osnabrücker Straße, Höhe Hultschiner Straße eingestiegen. Die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen über ein Dach des dortigen Supermarktes zu einem Fenster der Büroräume. Dieses hebelten sie auf. Die Unbekannten durchsuchten die Räume, entwendeten nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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