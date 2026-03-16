Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Ladendieb droht Detektiv, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Samstagabend (14.03.) gegen 20.20 Uhr ist in einem Discounter an der Gantenstraße ein Ladendieb aufgefallen. Der unbekannte Täter wurde, als er rausgehen wollte, im Eingangsbereich des Marktes vom Ladendetektiv angesprochen. Daraufhin zog der Mann ein Messer aus der Tasche und sagte, man solle ihm nicht näherkommen. Danach ergriff er die Flucht und lief zu Fuß in Richtung Leerer Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Der flüchtige Täter war etwa 50 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hatte kurze helle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug zum Tatzeitpunkt schwarze Sportkleidung und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei, in der er das Diebesgut versteckte. Die genaue Höhe der gestohlenen Ware konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht genannt werden. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

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