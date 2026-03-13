PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

Am Freitag (06.03.) hat sich in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr an der Straße Neutor in Höhe der Hausnummer 14 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein am Fahrbahnrand geparkter SUV von Volvo wurde an der Seite erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können.

Hinweise bitte an die Polizei Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

