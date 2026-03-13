Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Juwelier Suche mit Phantombild

Greven (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6228465) überfiel ein unbekannter Täter am 03.03.2026 einen Juwelier in Greven. Nun suchen die Ermittler mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Das Bild ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/197697

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Greven 02571/928-4455.

