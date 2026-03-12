Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Fahrer eines BMW gesucht

Greven (ots)

In Reckenfeld ist es am Montag (09.03.) zu einem Verkehrsunfall auf der Emsdettener Landstraße gekommen.

In Höhe der Hausnummer 11 parkte ein Mercedes-Benz am rechten Fahrbahnrand. An dem Fahrzeug wurde in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silber-grauen BMW handelt, der in Richtung Emsdetten gefahren ist.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben beziehungsweise Hinweise auf den BMW oder den Fahrer geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell