Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, 92-jährger Mann vermisst

Lotte (ots)

Seit Mittwochmorgen (11.03.) wird in Lotte ein 92-jähriger Mann vermisst.

Seine Ehefrau sah ihren Mann zuletzt gegen 07.00 Uhr / 07.30 Uhr im Haus ihrer gemeinsamen Wohnanschrift. Der Vermisste ist vermutlich mit einem VW Golf Variant mit Steinfurter Kennzeichen unterwegs. Er führt weder ein Handy noch Ausweisdokumente mit sich. Der Vermisste ist orientierungslos, jedoch nicht auf Medikamente angewiesen.

Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung mit deinem Foto und weiteren Details: https://polizei.nrw/fahndung/197568

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell