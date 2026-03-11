Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall auf der B 54

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.03.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B 54 gekommen.

Ein 37-jähriger Steinfurter fuhr mit einem Ford Fiesta gegen 07.00 Uhr auf der B 54 von Münster in Richtung Gronau. Zwischen den Anschlussstellen Nordwalde und Steinfurt-Borghorst kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr auf den dortigen Grünstreifen und kippte auf die Seite. Der Steinfurter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Ford Fiesta entstand Totalschaden, dieser wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell