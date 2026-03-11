PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Automaten aufgehebelt

Steinfurt (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (11.03.) gegen 01.15 Uhr einen Snackautomaten an der Moltkestraße aufgehebelt. Zeugen sahen die beiden, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Aus dem Automaten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1.70 bis 1.80 Meter groß. Einer der Männer hatte kurze Haare und trug eine hellbraune Jacke. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 15.000 Euro.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 01.45 Uhr, beobachtete ein Zeuge an der Stegerwaldstraße drei Personen, die mit einer Spraydose die dortige DHL Packstation beschmierten. Etwa eine Stunde später hörte der Zeuge ein lautes Geräusch. Als er nachsah, stellte er fest, dass die Tür eines Fachs der Packstation aufgehebelt war. Ob sich darin etwas befand, ist noch unklar.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen der Polizei. Dazu werden weitere Zeugen gesucht. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

