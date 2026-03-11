PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (10.03.) ist es im Bereich Rheiner Straße / Glücksburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort sind zwei Pkw kollidiert.

Ein 78-jähriger Ibbenbürener fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Glücksburger Straße in Richtung Rheiner Straße. Nach ersten Ermittlungen wollte der Mann im Einmündungsbereich mit der Rheiner Straße nach links abbiegen, in Richtung Dickenberg. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem Skoda Fabia, den eine 21-jährige Ibbenbürenerin fuhr. Sie war auf der Rheiner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Durch den Unfall wurde die 21-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach Schätzungen bei etwa 30.000 Euro.

Der Einmündungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

