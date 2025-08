Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr meldete ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Gustav-Seitz-Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand in der Erdgeschosswohnung lokalisiert werden. In der Wohnung befanden sich zum Löschzeitpunkt keine Personen. Während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr kam der 37-jährige Bewohner hinzu, der zum Zeitpunkt des Brandausbruches unterwegs war. Nach dem Brand sowie den Löscharbeiten war die betroffene Wohnung des 37-Jährigen nicht mehr bewohnbar. Alle übrigen Bewohner, die bereits selbständig das Gebäude verlassen hatten, konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Gesamtsachschaden wurde bislang auf ca. 50.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Mannheim-Flughafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

