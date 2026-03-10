PRESSEPORTAL Presseportal Logo



POL-ST: Altenberge, Diebstahl aus Firmenwagen

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag (09.03.), 19.30 Uhr und Dienstag (10.03.), 06.45 Uhr in einen Mercedes-Benz Transporter eingestiegen.

Der Transporter war auf der Straße Alter Münsterweg in Höhe der Hausnummer 45 am Straßenrand geparkt. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter die Hecktür gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Wagen entwendeten sie diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Der Schaden liegt nach Schätzungen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

