Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeug aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Firmenfahrzeug, das an der Böcklerstraße abgestellt war, eine Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen. Dies geschah in der Zeit zwischen Dienstag (10.3.), 17.40 Uhr und Mittwoch (11.03.), 06.45 Uhr.

Die Täter stahlen aus dem Ford Transit diverse Werkzeuge, der Wert liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell