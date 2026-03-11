PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeug aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Firmenfahrzeug, das an der Böcklerstraße abgestellt war, eine Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen. Dies geschah in der Zeit zwischen Dienstag (10.3.), 17.40 Uhr und Mittwoch (11.03.), 06.45 Uhr.

Die Täter stahlen aus dem Ford Transit diverse Werkzeuge, der Wert liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:04

    POL-ST: Steinfurt, Automaten aufgehebelt

    Steinfurt (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (11.03.) gegen 01.15 Uhr einen Snackautomaten an der Moltkestraße aufgehebelt. Zeugen sahen die beiden, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Aus dem Automaten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1.70 bis 1.80 Meter groß. Einer der Männer hatte kurze Haare und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:56

    POL-ST: Ibbenbüren, Schwerer Verkehrsunfall

    Ibbenbüren (ots) - Am Dienstag (10.03.) ist es im Bereich Rheiner Straße / Glücksburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dort sind zwei Pkw kollidiert. Ein 78-jähriger Ibbenbürener fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Glücksburger Straße in Richtung Rheiner Straße. Nach ersten Ermittlungen wollte der Mann im Einmündungsbereich mit der Rheiner Straße nach links abbiegen, in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren