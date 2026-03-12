Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, Nachtrag

Lotte (ots)

Wie am Mittwoch (11.03.) berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6233868), war ein 92-jähriger Mann aus Lotte als vermisst gemeldet. Der Mann konnte am späten Mittwochabend wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem Mann geholfen haben.

