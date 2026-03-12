PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, Nachtrag

Lotte (ots)

Wie am Mittwoch (11.03.) berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6233868), war ein 92-jähriger Mann aus Lotte als vermisst gemeldet. Der Mann konnte am späten Mittwochabend wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem Mann geholfen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 18:17

    POL-ST: Lotte, Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, 92-jährger Mann vermisst

    Lotte (ots) - Seit Mittwochmorgen (11.03.) wird in Lotte ein 92-jähriger Mann vermisst. Seine Ehefrau sah ihren Mann zuletzt gegen 07.00 Uhr / 07.30 Uhr im Haus ihrer gemeinsamen Wohnanschrift. Der Vermisste ist vermutlich mit einem VW Golf Variant mit Steinfurter Kennzeichen unterwegs. Er führt weder ein Handy noch Ausweisdokumente mit sich. Der Vermisste ist ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:28

    POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall auf der B 54

    Steinfurt (ots) - Am Mittwochmorgen (11.03.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B 54 gekommen. Ein 37-jähriger Steinfurter fuhr mit einem Ford Fiesta gegen 07.00 Uhr auf der B 54 von Münster in Richtung Gronau. Zwischen den Anschlussstellen Nordwalde und Steinfurt-Borghorst kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr auf den dortigen Grünstreifen und kippte auf die Seite. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:02

    POL-ST: Steinfurt, Firmenfahrzeug aufgebrochen

    Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Firmenfahrzeug, das an der Böcklerstraße abgestellt war, eine Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen. Dies geschah in der Zeit zwischen Dienstag (10.3.), 17.40 Uhr und Mittwoch (11.03.), 06.45 Uhr. Die Täter stahlen aus dem Ford Transit diverse Werkzeuge, der Wert liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren