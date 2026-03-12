PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Hörstel, Ibbenbüren, Tatverdächtige nach Einbrüchen festgenommen

Hörstel, Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (11.03.) hat die Kreispolizei Steinfurt nach diversen Wohnungs-, Geschäfts- und Containeraufbrüchen zwei Tatverdächtige festnehmen können.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats in Rheine führten zu den Tatverdächtigen. Am Mittwoch (11.03.) hat es dann in mehreren Objekten im Kreis Steinfurt Durchsuchungen gegeben. Neben umfangreichem Diebesgut konnten dabei auch die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für die Männer angeordnet hat.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Ibbenbürener und einen 34-jährigen Mann aus Hörstel. Den Tatverdächtigen wird eine Vielzahl an Delikten im Raum Hörstel und Ibbenbüren zugeschrieben.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

