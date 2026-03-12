Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ermittlungen im Drogenmilieu führen zu Festnahmen

Rheine (ots)

Nach Hinweisen von Zeugen und darauffolgender Ermittlungsarbeit der Kreispolizeibehörde sind am Mittwoch (11.03.) gegen kurz nach 17.00 Uhr in Rheine vier Personen festgenommen worden. Die Personen stehen unter dringendem Tatverdacht eine großangelegte Cannabisplantage in einer Lagerhalle an der Straße Am Stadtwalde betrieben zu haben.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier männliche Personen mit albanischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zwei der Männer sind 22 Jahre alt, die beiden anderen 36 und 38 Jahre. Die Beschuldigten wurden einem Haftrichter des Amtsgerichts Rheine vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster jeweils Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Anbaus und Handeltreibens mit Cannabis erließ und die Untersuchungshaft anordnete.

Bei den Durchsuchungen in der Lagerhalle konnten über 3.000 Cannabispflanzen in einer professionellen Aufzuchtanlage im Wert eines hohen sechsstelligen Eurobetrag sichergestellt werden.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell