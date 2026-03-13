PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus, Schränke und Schubladen durchwühlt

Ibbenbüren (ots)

An der Straße Venesch sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (11.03.), 17.30 Uhr und Donnerstag (12.03.), 08.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Der Spurenlage nach hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich zu Zugang zum Haus. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

