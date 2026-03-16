Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Fußgängerin von Auto angefahren, Am Zebrastreifen

Lengerich (ots)

Am Freitag (14.03.) ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf der Lienener Straße in Höhe der Hausnummer 118 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 45-Jährige aus Lengerich schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger Mann aus Hagen a.T.W. (Landkreis Osnabrück) fuhr nach ersten Ermittlungen mit seinem Hyundai i10 auf der Lienener Straße in Richtung Lengerich. In Höhe der Hausnummer 118 ist ein Zebrastreifen. Die Lengericherin überquerte dort die Lienener Straße. Dabei wurde sie von dem 65-Jährigen übersehen und angefahren. Die Frau ist durch die Kollision schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird derzeit auf 3.000 Euro geschätzt. Die Lienener Straße war zum Zweck der Unfallaufnahme kurzfristig voll gesperrt.

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