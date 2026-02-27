Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Autofahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Hauptstraße / Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 26.02.2026, 06:05 Uhr;

Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah am Donnerstag eine 16-jährige Rollerfahrerin in Heek-Nienborg. Die junge Heekerin war mit ihrem Roller auf der Hauptstraße in Richtung Eper Straße unterwegs. Gegen 06.05 Uhr befuhr ein Pkw die Ochtruper Straße in Richtung Hauptstraße und missachtete die Vorfahrt der 16-Jährigen. Nur durch eine starke Bremsung konnte sie einen Zusammenstoß verhindern. Durch das Fahrmanöver stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der Unfallverursacher oder Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell