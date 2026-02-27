PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

158 km/h statt der maximal erlaubten 100 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die B473 in Bocholt. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 21 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 8353 Fahrzeugen. Rund 9 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 144 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 578 Verwarngeldern und 5 Fahrverboten. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Südkreis - innerorts mit 89 bei maximal erlaubten 50 km/h auf der Dunkerstraße in Borken-Burlo. Nordkreis - außerorts mit 106 bei maximal erlaubten 70 km/h auf der B70 in Vreden. Innerorts mit 88 bei maximal erlaubten 50 km/h in Ahaus auf der Parallelstraße.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 14:21

    POL-BOR: Borken - In leerstehendes Wohnhaus eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Lange Stiege; Tatzeit: zwischen dem 24.06.2026, 19.00 Uhr und 26.02.2026, 09.45 Uhr; Eine aufgehebelte Tür an seinem Haus entdeckt hat ein Mann am Donnerstagmorgen in Borken. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude an der Straße Lange Stiege. Tatbeute machten die Einbrecher nicht. Die Polizei ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:20

    POL-BOR: Legden - Einbruch in Baustellencontainer

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Deipenbrock; Tatzeit: zwischen 25.02.2026, 17.30 Uhr und 26.02.2026, 06.30 Uhr; Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in mehrere Container einer Großbaustelle an der Straße Deipenbrock in Legden eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten daraus Kupferkabel und Werkzeuge. Derzeit ist noch unklar, wie die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:19

    POL-BOR: Gronau - Automat aufgebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Brechter Weg; Tatzeit: zwischen 23.02.2026, 00.00 Uhr und 25.02.2026, 07.30 Uhr; Den Automaten einer Elektroladesäule aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter an der Straße Brechter Weg in Gronau. Zwischen Montagnacht und Mittwochmorgen öffneten die Unbekannten gewaltsam das Bargeldfach. Die Täter machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren