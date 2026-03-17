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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Eigentümer gesucht, Klapp-Pedelec sichergestellt

POL-ST: Steinfurt, Eigentümer gesucht, Klapp-Pedelec sichergestellt
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Steinfurt (ots)

Am Sonntag (15.03.) ist im Bereich der Schule am Bagno an der Liedekerker Straße ein Klapp-Pedelec sichergestellt worden.

Ein Zeuge entdeckte das Rad am Sonntagmorgen gegen 08.30 Uhr und meldete dies bei der Polizei. Bei dem Rad der Marke Jasion handelt es sich offensichtlich um ein neuwertiges Klapp-Pedelec. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Eigentümer geführt.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die ihn kennen, sich auf der Wache in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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