Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Geschwindigkeitskontrollen mit zwei traurigen Spitzenreitern

Neuenkirchen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in St. Arnold hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei am vergangenen Donnerstag (12.03.) gegen 16.30 Uhr ein Fahrzeug mit 168 km/h gemessen. Erlaubt sind dort 50 km/h.

Die Kontrolle fand auf der Emsdettener Straße in Höhe des Arnold-Janssen-Gymnasiums statt. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro rechnen. Zusätzlich erwartet ihn ein dreimonatiges Fahrverbot.

Nur kurze Zeit vor diesem Fahrer hatten die Beamten bereits einen Kastenwagen an gleicher Stelle gemessen, der mit 124 km/h an der Messstelle vorbeifuhr. Diesen Fahrer erwarten neben einem Bußgeld von vermutlich 1.200 Euro ein zweimonatiges Fahrverbot.

Wir appellieren in diesem Zusammenhang noch mal an alle Verkehrsteilnehmer. Zu schnelles Fahren ist immer wieder der Grund für teils schwere Verkehrsunfälle. Halten Sie sich deshalb bitte immer an die zulässigen Geschwindigkeiten. Zu Ihrer eigenen, wie aber auch der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

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