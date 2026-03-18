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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 82-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Emsdetten (ots)

Am Montagmorgen (16.03.) hat es auf der Jan-van-Detten-Straße gegen 07.55 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 82-jähriger Emsdettener verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Der Emsdettener fuhr mit einem Hyundai i10 auf der Jan-van-Detten-Straße in Richtung Amtmann-Schipper-Straße. In Höhe der Hausnummer zwei kollidierte der Hyundai aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am rechten Straßenrand geparkten Audi A1. Der 82-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er am späten Montagvormittag verstarb.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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