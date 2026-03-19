Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Abschleppwagen gestohlen, In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Saerbeck (ots)

Zwischen Dienstag (17.03.), 18.00 Uhr und Mittwoch (18.03.), 08.45 Uhr haben Unbekannte ein Abschleppfahrzeug gestohlen. Es war an einem Autohaus an der Straße Welps Esch auf einem Grünstreifen vor der Betriebshalle geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Opel Movano mit Firmenaufklebern, der eine Ladefläche für Fahrzeuge hat. Das amtliche Kennzeichen ist ST- AB 60. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeuges oder zur Tat machen kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

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