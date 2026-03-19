Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (18.03.) ist es gegen 14.50 Uhr in Dörenthe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen.

Ein 60-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren. An der Einmündung zur Riesenbecker Straße wurde ihm nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt von einem Mercedes-Benz genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Ibbenbürener so stark abbremsen, dass er stürzte und sich dabei verletzte. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Krankenwagens kümmerte sich um den Verletzten. Währenddessen entfernte sich die Fahrerin des Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Mercedes-Benz handelt es sich um ein älteres C-Klasse-Modell in der Farbe schwarz. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 60 Jahre alt und hat sehr lange blonde Haare. Sie trug helle Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder der flüchtigen Fahrerin machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell