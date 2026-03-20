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Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Heimathaus, Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

Täter haben in der Zeit von Mittwoch (18.03.), 18.45 Uhr bis Donnerstag (19.03.), 10.50 Uhr die Glasscheibe einer Tür am Heimathaus, am Wieher Escheweg, eingeschlagen und sind so in das Gebäude gelangt. Aus dem Inneren wurde ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag aus einer Spardose gestohlen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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