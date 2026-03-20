POL-ST: Mettingen, Einbruch in Heimathaus, Zeugen gesucht
Mettingen (ots)
Täter haben in der Zeit von Mittwoch (18.03.), 18.45 Uhr bis Donnerstag (19.03.), 10.50 Uhr die Glasscheibe einer Tür am Heimathaus, am Wieher Escheweg, eingeschlagen und sind so in das Gebäude gelangt. Aus dem Inneren wurde ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag aus einer Spardose gestohlen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.
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