POL-BOR: Gronau - Scheibe vom Auto eingeschlagen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Am Dreiländerwald;
Tatzeit: zwischen 12.02.2026, 18.00 Uhr und 15.02.2026, 13.00 Uhr;
Die Fahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmittag stand der Wagen auf einem Garagenhof an der Straße Am Dreiländerwald. Der Einbrecher machte keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
