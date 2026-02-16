PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Raub in Bäckerei

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Süringstraße;

Tatzeit: 15.02.2026, 10.35 Uhr;

Am Sonntagmorgen kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Raub in einer Bäckereifiliale an der Süringstraße in Vreden. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und forderte zwei Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Währenddessen hielt er ein Messer in der Hand. Der Räuber begab sich selbstständig hinter den Verkaufstresen und entnahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Pferdemarkt / Ölbachstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte auffällig grüne Augen und trug zur Tatzeit eine dunkle bzw. schwarze Jeans sowie eine schwarze Sweatshirt Jacke. Zudem war er mit einer skimaskenähnlichen Gesichtsverhüllung mit einem durchgehenden Sehschlitz maskiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

  • 16.02.2026 – 10:47

    POL-BOR: Rhede - Betonklotz beschädigt und davongefahren

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Elisabethstraße / Nordstraße / Schützenstraße / Flurstraße / Vardingholter Straße; Unfallzeit: 15.02.2026, 09.30 Uhr; Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Sonntagmorgen die Vardingholter Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr zur Elisabethstraße übersah er die Drahtseile einer Betonabsperrung und fuhr in diese hinein. Durch den Zug an den Drahtseilen fiel ein ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:46

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Hallenbad

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: 16.02.2026, 03.35 Uhr; Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gegen 03.35 Uhr in ein Hallenbad an der Straße Laubstiege in Gronau ein. Dazu öffneten sie gewaltsam eine Tür. Im Inneren beschädigten die Täter eine weitere Glastür eines Cafés. Dieses wurde durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:45

    POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Wallstraße; Unfallzeit: zwischen 14.02.2026, 22.00 Uhr und 15.02.2026, 10.00 Uhr; Einen schwarzen Mercedes-Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
