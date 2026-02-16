Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Raub in Bäckerei

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Süringstraße;

Tatzeit: 15.02.2026, 10.35 Uhr;

Am Sonntagmorgen kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Raub in einer Bäckereifiliale an der Süringstraße in Vreden. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum und forderte zwei Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Währenddessen hielt er ein Messer in der Hand. Der Räuber begab sich selbstständig hinter den Verkaufstresen und entnahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Pferdemarkt / Ölbachstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte auffällig grüne Augen und trug zur Tatzeit eine dunkle bzw. schwarze Jeans sowie eine schwarze Sweatshirt Jacke. Zudem war er mit einer skimaskenähnlichen Gesichtsverhüllung mit einem durchgehenden Sehschlitz maskiert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell