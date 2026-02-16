Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Hallenbad

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: 16.02.2026, 03.35 Uhr;

Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gegen 03.35 Uhr in ein Hallenbad an der Straße Laubstiege in Gronau ein. Dazu öffneten sie gewaltsam eine Tür. Im Inneren beschädigten die Täter eine weitere Glastür eines Cafés. Dieses wurde durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell