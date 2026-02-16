Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Betonklotz beschädigt und davongefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Elisabethstraße / Nordstraße / Schützenstraße / Flurstraße / Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 15.02.2026, 09.30 Uhr;

Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Sonntagmorgen die Vardingholter Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr zur Elisabethstraße übersah er die Drahtseile einer Betonabsperrung und fuhr in diese hinein. Durch den Zug an den Drahtseilen fiel ein Betonklotz zur Seite und wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Telefon-Nr. (02871) 2990 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell