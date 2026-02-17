POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße;
Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 23.00 Uhr, und 16.02.2026, 08.00 Uhr;
In einen Verbrauchermarkt eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen an der Andreasstraße. Zwischen Samstagnacht und Montagmorgen hatten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Metallgitter zu schaffen gemacht. In das Innere gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell