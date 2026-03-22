POL-ST: Update - Aufhebung Straßensperrung Ibbenbüren Osnabrücker Straße in Höhe der Brücke "An der Reichsbahn"

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (18.03.) ist es gegen 14.50 Uhr in Dörenthe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Ein 60-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Münsterstraße in Richtung Ibbenbüren. An der Einmündung zur Riesenbecker Straße wurde ihm nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt von einem Mercedes-Benz genommen. Um einen ...

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