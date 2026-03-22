POL-ST: Update - Aufhebung Straßensperrung Ibbenbüren Osnabrücker Straße in Höhe der Brücke "An der Reichsbahn"
Ibbenbüren (ots)
Aufgrund des Verkehrsunfalls vom Donnerstag (19.03.) musste die Osnabrücker Straße in Höhe der Bahnunterführung komplett gesperrt werden. Die Bauarbeiten an der Hauptwasserleitung wurden am heutigen Sonntag beendet. Die Osnabrücker Straße ist seit ca. 19:00 Uhr wieder freigegeben.
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