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POL-ST: Update - Aufhebung Straßensperrung Ibbenbüren Osnabrücker Straße in Höhe der Brücke "An der Reichsbahn"

Ibbenbüren (ots)

Aufgrund des Verkehrsunfalls vom Donnerstag (19.03.) musste die Osnabrücker Straße in Höhe der Bahnunterführung komplett gesperrt werden. Die Bauarbeiten an der Hauptwasserleitung wurden am heutigen Sonntag beendet. Die Osnabrücker Straße ist seit ca. 19:00 Uhr wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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