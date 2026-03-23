Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pkw fährt in Hauswand, Fahrer wird schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag (22.03.) an der Ochtruper Straße in Steinfurt gekommen, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Ein 32-jähriger Steinfurter fuhr gegen 12.55 Uhr in einem Audi Q 3 auf der Ochtruper Straße stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache erst nach links über die Straße und anschließend in eine Hauswand. In der dahinterliegenden Wohnung befanden sich drei Personen. Der 32-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 28-jährige Frau, die sich im Haus aufhielt, wurde leicht verletzt. Sie kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Bewohner blieben unverletzt Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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