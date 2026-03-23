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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Automatenaufbruch an Tankstelle

Emsdetten (ots)

Zwischen Samstag (21.03.), 21.00 Uhr und Sonntag (22.03.), 07.00 Uhr haben Diebe an einer Tankstelle an der Taubenstraße ihr Unwesen getrieben.

Ein Staubsaugerautomat und das Geldfach eines Hochdruckreinigers sind gewaltsam geöffnet worden. Ob etwas daraus gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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