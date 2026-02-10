Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Spiesen-Elversberg (ots)

Am 9. Februar 2026 wurde im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:30 Uhr ein BMW 118i auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Lindenstraße 3B in 66583 Spiesen-Elversberg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend flüchtete der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet, dass mögliche Zeugen sich bei der zuständigen Polizeiinspektion melden.

