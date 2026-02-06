Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rathausstraße Eppelborn (ots)

Am 05.02.2026 ereignete sich zwischen 14:20 Uhr und 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Eppelborn. Dabei wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel an einem am Straßenrand abgestellten PKW in Fahrrichtung Bubach beschädigt. An der oben genannten Örtlichkeit hat sich ein derzeit unbekannter Unfallzeuge zu erkennen gegeben, in dem er einen Zettel am beschädigten Pkw hinterlassen hatte. Der Unfallzeuge hat jedoch keine näheren Angaben zu seiner Person getätigt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

