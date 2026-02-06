PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rathausstraße Eppelborn (ots)

Am 05.02.2026 ereignete sich zwischen 14:20 Uhr und 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Eppelborn. Dabei wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel an einem am Straßenrand abgestellten PKW in Fahrrichtung Bubach beschädigt. An der oben genannten Örtlichkeit hat sich ein derzeit unbekannter Unfallzeuge zu erkennen gegeben, in dem er einen Zettel am beschädigten Pkw hinterlassen hatte. Der Unfallzeuge hat jedoch keine näheren Angaben zu seiner Person getätigt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- Service
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:25

    POL-NK: Aufklärung einer Serie von Ladendiebstählen

    Neunkirchen (ots) - In den vergangenen Wochen kam es in der Innenstadt von Neunkirchen zu mehreren gewerbsmäßigen Ladendiebstählen hochpreisiger Kosmetikartikel. Aus diesem Grund führte die Polizeiinspektion Neunkirchen in den vergangenen Tagen vermehrt Aufklärungs- und Fahndungsmaßnahmen im Innenstadtbereich durch. Am 04.02.2026 konnte der 25-jährige Beschuldigte identifiziert und einer Kontrolle unterzogen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:40

    POL-NK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Ottweiler (ots) - Am 26.01.2025, gegen 19:45 Uhr, wurden durch einen ermittelten Tatverdächtigen im Bereich der Bliesstraße in Ottweiler mehrere faustgroße Steine von dem erhöhten Gehweg auf die unmittelbar angrenzende Fahrbahn getreten. Mehrere Steine blieben auf den beiden Fahrspuren liegen und stellten entsprechende Hindernisse dar. Ein aus Richtung St. Wendel kommender PKW befährt kurz darauf die Bliesstraße und ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-NK: Verkehrsunfall mit drei beschädigten PKW unter Alkoholeinfluss

    Neunkirchen (ots) - Am 24.01.2026, gegen 04:45 Uhr, kam es in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss mit drei beschädigten PKW. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen befuhr mit seinem Skoda Fabia die Kuchenbergstraße in Richtung Wiebelskirchen, kommt aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren