Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Aufklärung einer Serie von Ladendiebstählen

Neunkirchen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in der Innenstadt von Neunkirchen zu mehreren gewerbsmäßigen Ladendiebstählen hochpreisiger Kosmetikartikel. Aus diesem Grund führte die Polizeiinspektion Neunkirchen in den vergangenen Tagen vermehrt Aufklärungs- und Fahndungsmaßnahmen im Innenstadtbereich durch. Am 04.02.2026 konnte der 25-jährige Beschuldigte identifiziert und einer Kontrolle unterzogen werden. In seiner Oberbekleidung wurde dabei Diebesgut festgestellt, welches im Rahmen weiterer Ermittlungen einem gerade begangenen Ladendiebstahl zugeordnet werden konnte. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zur PI Neunkirchen verbracht.Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft wurde er beim Gericht vorgeführt und ein Haftbefehl wurde erlassen.

