Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen - Zweibrücker Straße (ots)

Am Abend des 08.02.2026 zwischen 18:50 Uhr und 19:10 Uhr ereignete sich in der Zweibrücker Straße in Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei geriet der spätere Unfallflüchtige auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug in Höhe Hausnummer 33. Anschließend entfernte er sich mit einem schwarzen Audi A6 mit SLS-Kreiskennzeichen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Furpach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges blieb unverletzt. Der PKW des Geschädigten wies massive Deformierungen und Kratzer über die gesamte Fahrerseite auf.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

