Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ottweiler (ots)

Am 26.01.2025, gegen 19:45 Uhr, wurden durch einen ermittelten Tatverdächtigen im Bereich der Bliesstraße in Ottweiler mehrere faustgroße Steine von dem erhöhten Gehweg auf die unmittelbar angrenzende Fahrbahn getreten. Mehrere Steine blieben auf den beiden Fahrspuren liegen und stellten entsprechende Hindernisse dar. Ein aus Richtung St. Wendel kommender PKW befährt kurz darauf die Bliesstraße und überfährt mindestens einen der auf der Fahrbahn liegenden Steine. Infolgedessen kommt es zu einem lauten Knall woraufhin die Fahrzeugführerin eine Gefahrenbremsung einleitet.

Die Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte oder Zeugen zu dem Sachverhalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell