Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit drei beschädigten PKW unter Alkoholeinfluss

Neunkirchen (ots)

Am 24.01.2026, gegen 04:45 Uhr, kam es in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss mit drei beschädigten PKW. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Neunkirchen befuhr mit seinem Skoda Fabia die Kuchenbergstraße in Richtung Wiebelskirchen, kommt aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei geparkten PKW. Zunächst kollidiert er mit dem Heck eines 3er BMWs, welchen er durch die Kollision auf den Gehweg schiebt, um nach dem Aufprall gegen einen Honda CR zum Stehen kommt. An allen Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt. Der Skoda des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Nach der Durchführung einer Blutprobe wurde der Unfallverursacher wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell